به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال بانوان کشورمان پس از کسب نشان ارزشمند برنز ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، آماده حضور در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی زنان جهان می‌شود.

بر این اساس ششمین اردوی آمادگی تیم ملی هندبال بانوان پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در هلند از روز گذشته به میزبانی تهران آغاز شده و تا ۴ آذرماه نیز ادامه دارد.

فاطمه خلیلی، زهرا افشاری، مینا وطن پرست، ساناز رجبی، حانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، مژگان قهرمانی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی ۱۶ بازیکن تیم ملی هندبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی زنان جهان هستند.

مریم رضائیان (سرپرست)، آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و مریم فخری (مربیان) و اکرم حبیب لو (فیزیوتراپ) کادر تیم ملی هندبال بانوان ایران را تشکیل می‌دهند.

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال زنان جهان در گروه B با تیم‌های مجارستان، سوییس و سنگال همگروه است.

برنامه سه دیدار تیم ملی ایران دور مقدماتی مسابقات قهرمانی زنان جهان به این شرح است:

پنجشنبه – ۶ آذر ۱۴۰۴/ ایران - سوئیس

شنبه - ۸ آذر ۱۴۰۴/ ایران – مجارستان

دوشنبه – ۱۰ آذر ۱۴۰۴/ ایران – سنگال

گفتنی است؛ بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان ۶ تا ۲۳ آذرماه امسال به میزبانی مشترک دو کشور آلمان و هلند برگزار می‌شود.