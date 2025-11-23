سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی به یوسف رجی وزیر امور خارجه و مهاجرین جمهوری لبنان، فرا رسیدن روز ملی لبنان را به وی و دولت و مردم لبنان تبریک گفت.

عراقچی در این پیام با یادآوری روابط دیرپا و دوستانه دو ملت، ابراز امیدواری کرد شاهد رشد و توسعه بیش از پیش مناسبات و همکاری‌های بین دو کشور در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین باشیم.