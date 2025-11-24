مهر و موم نانوایی کم فروش
کم فروشی یک واحد نانوایی در شهرستان تنگستان منجر به مهروموم این واحد صنفی متخلف شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنگستان گفت: با اعلام شکایت شهروندان از یک نانوایی در تنگستان، گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی با حضور ضابطان از جهاد کشاورزی و اتاق اصناف شهرستان تخلف کم فروشی را مشاهده و گزارش آن را تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
حمید جمالی افزود: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان تنگستان تخلف کم فروشی نانوایی را بررسی کرد.
وی ادامه داد: شعبه سیار تعزیرات حکومتی با اعلام نظر ضابطان، تخلف کم فروشی نانوایی در وزن چانههای پخت شده نان را محرز دانست و با توجه به تکرار تخلف، دستور مهروموم واحد صنفی متخلف را صادر کرد.