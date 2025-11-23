مدارس استان البرز غیر حضوری شد
مهدهای کودک، پیش دبستانیها و مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و عصر روزهای سه شنبه و چهارشنبه به صورت غیرحضوری خواهند بود و آموزش به صورت برخط انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان البرز از برگزاری جلسه کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا در استان خبر داد و گفت: با توجه به اعلام شرایط اضطرار آلودگی هوا از سوی اداره کل محیطزیست، مجموعهای از تصمیمات فوری برای حفظ سلامت شهروندان اتخاذ و به دستگاهها ابلاغ شد.
علی صفری در این نشست که روز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد در تشریح مصوبات این نشست گفت: براساس گزارش محیطزیست و هشدارهای صادر شده، شاخصهای آلودگی هوا در وضعیت ناسالم قرار گرفته و ادامه این روند، سلامت گروههای حساس و عموم شهروندان را تهدید میکند؛ از این رو مجموعهای از تصمیمات قاطع اتخاذ شد.
او با اشاره به ممنوعیت تردد خودروهای دودزا، افزود: طبق این مصوبه، تردد کلیه وسایل نقلیه دارای آلایندگی اعم از خودروهای شخصی، عمومی و دولتی ممنوع است و پلیس راهور موظف به برخورد قانونی با رانندگان این خودروها شد.
صفری به غیرحضوری شدن مدارس اشاره کرد و گفت: براین اساس تمام مقاطع تحصیلی و همچنین مدارس استثنایی استان البرز از صبح سهشنبه ۴ آذر تا پایان روز چهارشنبه ۵ آذر غیرحضوری خواهند بود.
او ادامه داد: فعالیت تمام مراکز پیشدبستانی و مهدهای کودک در روزهای سهشنبه و چهارشنبه (۴ و ۵ آذر) تعطیل اعلام شد و مقرر شد با دورکاری مادران شاغلی که فرزندانی در این مقاطع تحصیلی دارند، موافقت شود.
معاون استاندار اعلام کرد: تمام پروژههای عمرانی شهرداریها که باعث تشدید آلودگی میشوند از انجام فعالیت منع شدهاند.
او افزود: براساس مصوبه کمیته، هرگونه سوزاندن شاخ و برگ درختان و پسماند در سطح شهرها و روستاهای استان ممنوع است و دستگاههای مرتبط موظف به برخورد با موارد تخلف هستند.
صفری گفت: برای ارائه خدمات درمانی سریع در شرایط اضطرار، پایگاههای سیار اورژانس و هلال احمر در نقاط حساس استان مستقر میشوند.
معاون استاندار افزود: کارکنانی که حضور فیزیکی آنان در سطح شهر ضروری است، از جمله نیروهای راهنمایی، رانندگان و کارکنان خدمات شهری، ملزم به استفاده از ماسک استاندارد شدند.
او درباره واحدهای صنعتی گفت: کارخانهها و واحدهای صنعتی مؤثر در افزایش آلودگی هوا از جمله معادن شن و ماسه، معادن کوهی، ریختهگریها و واحدهای تولید بتن آماده در شرایط اضطرار، تعطیل یا با کمترین ظرفیت فعالیت خواهند کرد.
صفری گفت: به منظور کاهش تردد و آلودگی هوا، ساعات کاری ناوگان حملونقل و دستگاههای اداری در شرایط اضطرار با هماهنگی دستگاههای مسئول تنظیم و اجرا خواهد شد.
او افزود: اداره کل ورزش و جوانان از برگزاری هرگونه فعالیت ورزشی در محیط باز جلوگیری کند و همچنین صداوسیما و رسانهها موظفند هشدارهای مرتبط با آلودگی هوا و پیامهای آموزشی مرتبط با حفظ سلامت را به صورت گسترده منتشر کنند.
معاون استاندار گفت: مدیران و مسئولان بهداشت مدارس نیز درباره اقدامات لازم در شرایط اضطرار آموزش میبینند و کلیه دستگاهها باید گزارش اجرای مصوبات را به صورت مستمر به استانداری ارائه دهند و آموزش همگانی درباره اثرات آلودگی هوا از طریق رسانههای مختلف ضرورت دارد.
صفری با بیان اینکه سلامت شهروندان اولویت اصلی مدیریت استان است، گفت: مصوبات کمیته اضطرار برای تمام دستگاهها لازمالاجراست و هرگونه کوتاهی در اجرای آنها پذیرفتنی نیست. وضعیت آلودگی هوا نیازمند همکاری کامل دستگاهها و همراهی مردم است.