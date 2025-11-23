به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان سردشت در بازدید از زمین در نظر گرفته شده برای احداث موزه صلح با اشاره به اهمیت نمادین این موزه گفت: موزه صلح فقط یک ساختمان نیست، بلکه پل ارتباطی بین گذشته و آینده و یک پل ارتباطی با جهان است.

ریباز میرزایی، بر بهره‌گیری از ظرفیت خواهرخواندگی سردشت با شهر هیروشیما در ژاپن برای پیشبرد این پروژه بین‌المللی تأکید کرد و افزود: می‌توانیم از این ظرفیت برای انتقال تجربیات و همکاری‌های فرهنگی استفاده کنیم.

میرزایی، ایجاد موزه صلح سردشت را ظرفیتی مهم برای تأکید برثبت جهانی تپه‌های باستانی ربط دانست و گفت: این اقدام گامی بلند در راستای ترویج فرهنگ صلح و آشتی در سطح جهان خواهد بود.

وی تصریح کرد: قرار است در قالب این موزه، مستندات حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به سردشت، آثار برجا مانده از این حمله شیمیایی و تصاویر و وسایل مورد استفاده جانبازان شیمیایی سردشت جمع آوری و در آن نگهداری شود.

در بمباران شیمیایی سردشت در هفتم تیر ۱۳۶۶، رژیم بعثی عراق با استفاده از بمب‌های شیمیایی چهار نقطه پر ازدحام شهر سردشت را مورد حمله قرار داد که این تهاجم شیمیایی آثار و مشکلات منفی بسیاری به وجود آورد.