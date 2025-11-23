به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام مصطفی عزیزی، امام جماعت شهر وزوان گفت:دانش آموزان در همایش نوگلان فاطمی با در دست داشتن پرچم و سربند‌های یا فاطمه الزهرا (س) با مرثیه سرایی و همخوانی اشعار مذهبی، مسیر مسجد جامع روستای ازان تا امامزاده سیده صالحه خاتون روستای ازان را طی و عزاداری کردند ..

پویش نوگلان فاطمی هر ساله با حضور پرشور دانش آموزان در ایام فاطمیه و همزمان با سالروز شهادت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود.