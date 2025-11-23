به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اداره کل انتقال خون استان قزوین با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:با توجه به نیاز فراورده‌های خونی در استان فعالیت انتقال خون روز دوشنبه سوم آذر ماه و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تعطیل نخواهد بود.

لازم به ذکر است اداره کل انتقال خون قزوین فردا دوشنبه سوم آذر ماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰ آماده خونگیری از اهداء کنندگان گرامی است.

همچنین اداره انتقال خون تاکستان نیز از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ فعال می‌باشد.