خانه هلال روستای ویریج از توابع بخش فردو شهرستان کهک، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم در این مراسم که در هفته بسیج و در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد، افزود: کاروان نیکوکاری و جهادی جمعیت هلال احمر استان قم امروز در این روستا تشکیل شده است و پزشکان مختلفی در تخصص‌های گوناگون در این مکان مستقر شدند.

محمدرضا بهرامی افزود: با مجموعه اقداماتی که فرماندار در خصوص ایجاد پایگاه جاده‌ای کاروان نیکوکاری و ساخت هشت خانه هلال در مجموعه شهرستان کهک برنامه‌ریزی کرده‌، امیدواریم بتوانیم حوادث و سوانحی که در این بخش، مخصوصاً در فصل سرما داریم، به حداقل برسانیم.

در ادامه امیرحسین علیمردانی، معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم هم گفت: از زمان استقرار تیم، ۳۲۵ نفر از هموطنان از خدمات درمانی، فرهنگی، امدادی و آموزشی این کاروان سلامت بهره‌مند شدند.

وی از برنامه‌های آینده این نهاد خیرخواهانه خبر داد و افزود: با همت خیرین و حمایت جمعیت هلال احمر، بانک تجهیزات پزشکی امانی را در روستای ویریج در هفته های آینده افتتاح کنیم تا برای بیماران بتوانند این تجهیزات را به صورت امانی دریافت نمایند.