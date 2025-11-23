به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با فرارسیدن هفته بسیج، میز خدمت بسیج با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و با هدف پاسخگویی مستقیم، رفع مشکلات و ارائه مشاوره‌های لازم به شهروندان در محل مصلای آیت الله دانش آشتیانی برگزار شد.

در این برنامه که با استقبال گرم و پرشور مردم شهرستان همراه بود، شهروندان توانستند بدون واسطه و به صورت چهره به چهره با مسئولین دیدار و مشکلات، درخواست‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کنند و مدیران ادارات پاسخگوی سوالات مردمی در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات شهری، زیرساختی، درمانی، آموزشی، کشاورزی، اشتغال و سایر مسائل عمومی بودند.

ملکا فرماندار در این برنامه ضمن قدردانی از حضور مسئولان و مشارکت مردمی، ابراز داشت: برپایی میز خدمت با هدف تقویت تعامل دو سویه میان مردم و مسئولان و پاسخگویی بی‌واسطه به مسائل و مشکلات شهروندان انجام می‌شود. این رویکرد کمک می‌کند تا مسئولان از نزدیک در جریان دغدغه‌های واقعی مردم قرار گیرند و با درک بهتر مسائل، نسبت به حل آنها اقدام نمایند.

در پایان جمع‌بندی مطالبات مردم انجام و مقرر شد موضوعات از طریق فرمانداری و ادارات تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.