مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: میزان ظرفیت تولید برق نیشکر به ۱۲۰ مگاوات افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر عبدعلی ناصری با اعلام این خبر با اشاره به پیشرفت‌های صنعت نیشکر در حوزه تولید انرژی افزود: در این شرکت هفت نیروگاه و ۳۶ دستگاه دیزل‌ژنراتور در واحد‌های نیشکری در جهت تولید برق نصب و راه اندازی شده است.

وی با اشاره به افزایش میزان ظرفیت تولید برق صنعت نیشکر به ۱۲۰ مگاوات، ادامه داد: افزود: این میزان تولید علاوه بر تأمین کامل نیاز ۷۰ مگاواتی صنایع نیشکری، امکان تزریق ۵۰ مگاوات برق پایدار به شبکه سراسری کشور را فراهم کرده است.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی حدود ۴۰ درصد شکر کشور را تولید می‌کند.