لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های زنجیره ارزش خرما

رئیس انجمن خرمای استان بوشهر می‌گوید: کم‌توجهی به تخصیص بودجه ثابت و سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌های زنجیره ارزش خرما باعث تضعیف توان رقابتی خرمای استان در بازار‌های داخلی و خارجی شده است.