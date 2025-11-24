بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ندیر پورجم با اشاره به اینکه یکی از ظرفیتهای مهم و ارزشمند استان بوشهر تولید و فرآوری خرما است، گفت: برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای بینالمللی خرما نقش مهمی در معرفی محصولات، ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارهای داخلی و خارجی و همچنین یافتن راهکارهای عملی برای مشکلات فعالان این عرصه ایفا میکند.
وی با اشاره به بحرانهای زنجیرهای در نظام نخیلات ناشی از تغییرات اقلیمی، افزود: نوسانات شدید الگوهای بارشی، افزایش دما و تنشهای آبی طی سالهای اخیر، آسیبهای جدی به نخیلات وارد کرده و کیفیت و کمیت محصولات را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس انجمن خرمای استان بوشهر اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد ۷۰ درصد نخیلات استان بوشهر و کشور آلوده به آفات هستند، اما تنها ۴۰ درصد نخلستانها عملیات سمپاشی را دریافت میکنند، که همین امر موجب افزایش سالانه تا ۱۷ درصد ضایعات خرما و کاهش مرغوبیت و وزن محصول شده و بازارهای صادراتی را با چالش روبهرو کرده است.
وی ادامه داد: نرخ رشد صادرات خرما از نظر وزنی در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ میلادی تنها ۲.۵ درصد بوده که این کاهش روند، زنگ خطری جدی برای حضور ایران در بازارهای جهانی است.
پورجم با اشاره به بیانیه پایانی همایش ملی نخیلات، خواستار اجرای کامل ۶ بند این بیانیه شد و گفت: ضروری است برنامه ملی سازگاری تولید محصولات با تغییرات اقلیمی تدوین و اجرا شود؛ اگر این برنامه برای همه محصولات کشاورزی امکانپذیر نباشد، حداقل باید برای نخیلات تهیه شود.
وی همچنین اصلاح مواد ۱، ۲ و ۴ قانون حفظ نباتات و شناسایی ۴ آفت نخیلات بهعنوان آفات دائمی و عمومی را از الزامات دانست و بیان کرد: با ثبت این آفات در فهرست ملی، باید بودجه سنواتی مبارزه تصویب و اختصاص یابد. علاوه بر آن، سرمایهگذاری در زیرساختهای زنجیره ارزش خرما از موارد مهمیست که تا کنون مغفول مانده است.
رئیس انجمن خرمای استان بوشهر با تأکید بر انتقال این مطالبات به مسئولان ملی افزود: ایجاد یک متولی واحد برای مدیریت و کنترل تغییرات اقلیمی در کشور ضروری است؛ نبود یکپارچگی در این حوزه باعث ناکارآمدی مدیریت منابع آب و مبارزه با آفات شده و آثار منفی آن را در همه بخشها مشاهده میکنیم.
پورجم تاکید کرد: کمتوجهی به تخصیص بودجه ثابت و سرمایهگذاری مناسب در زیرساختهای زنجیره ارزش خرما باعث تضعیف توان رقابتی خرمای استان در بازارهای داخلی و خارجی شده است.