به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های ملی بانوان ایران و برزیل در چارچوب رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان عصر امروز یکشنبه ۲ آذر برگزار شد که این پیکار سخت و نفس گیر با نتیجه چهار بر یک به سود سلسائو به پایان رسید.

مهسا کمالی در دقیقه ۲۵ تک گل ایران را به ثمر رساند.

نسیمه غلامی در دقیقه ۳۰ از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

در بازی دیگر گروه D، ایتالیا ۱۷ به صفر بر پاناما چیره شد.

تیم ملی فوتسال کشورمان روز چهارشنبه ۵ آذرماه از ساعت ۱۳:۳۰ در دومین دیدار خود از گروه D مسابقات به مصاف پاناما می‌رود.