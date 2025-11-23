به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اعلام کرد: بزرگ‌ترین نمایشگاه تجسمی فاطمیه یزد با عنوان «حدیث غربت»، به مدت شش شب در بلوار دانشجو، کوچه ۳۶ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

این نمایشگاه به روایت روز‌های آخر عمر حضرت فاطمه زهرا (س) و اتفاقاتی که در تاریخ صدر اسلام رخ داد می‌پردازد.

برگزارکنندگان این رویداد هنری تأکید کردند که این جریان، ابعادی سیاسی، اجتماعی و اعتقادی داشته و هدف از برپایی آن، پیوند دادن تاریخ اسلام و گذشتهٔ تابناک تشیع به مسائل روز جهان اسلام، به‌ویژه جبهه مقاومت در غزه بوده است.

در این نمایشگاه، آثار تجسمی مختلفی با محوریت شخصیت و مظلومیت حضرت زهرا (س) و ارتباط آن با جبهه حق علیه باطن در عصر حاضر، به نمایش گذاشته شد.