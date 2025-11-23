به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی همچنان تا اواخر هفته جاری جوی پایدار بر روی استان حاکم است و پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی یا مه رقیق و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: تا روز سه شنبه تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت و سپس با شیب ملایمی تا اوایل هفته آینده روند کاهشی دما مورد انتظار است.

در شبانه روز گذشته بهبهان با دمای ۳۳ و ایذه با دمای ۴.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۲۹.۵ و ۱۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.