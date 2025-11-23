سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، یادآور مظلومیتی است که در عین غربت، بلندترین آموزه‌های انسانیت و کرامت را در دل تاریخ حک کرد؛ روزی که دل‌ها به یاد بانویی می‌تپد که عمر کوتاهش، چراغ ابدی هدایت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هر سال که سوگ فاطمیه فرا می‌رسد، شبیه نسیمی جانسوز بر جان مؤمنان می‌وزد؛ نسیمی که بوی غربت، استقامت و پاکی مادرِ امامت را در خود دارد. فاطمه زهرا (س) نه تنها دختر پیامبر رحمت بود، بلکه ستون خانه‌ای شد که بر آن، بنیان عدالت و نور استوار گشت. اما این بانوی بی‌بدیل، با تمام عظمت روحی و شأن الهی‌اش، مظلومانه رنج‌هایی را به دوش کشید که تاریخ هنوز نتوانسته آن را روایت کند؛ رنج‌هایی که در نهایت به شهادتش انجامید و آسمانِ مدینه را در عزایی بی‌انتها فرو برد.

شهادت حضرت زهرا (س) نقطه‌ای است که در آن، حقیقت در برابر ظلم ایستاد و صدای حق‌طلبی در قالب سکوت مادری فداکار طنین‌انداز شد. مؤمنان در سراسر جهان با اشک و احترام، بار دیگر دل‌هایشان را به نوری گره می‌زنند که با وجود خاموشی ظاهری، هرگز از درخشیدن بازنایستاد.

همچنین هم‌زمانی سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با آیین تشییع شهدای گمنام در مازندران، حال‌وهوای استان را به دریایی از اشک، عطر گلاب و بغض‌های فروخورده تبدیل کرده است؛ روزی که دل‌ها میان غربت مادری که مظلوم زیست و جوانانی که بی‌نام رفتند، پیوندی عجیب خورده است.

زینب نجاتی گزارش می‌دهد...