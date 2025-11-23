به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست شورای آموزش و پرورش استان در استانداری خوزستان گفت: آموزش و پرورش محوری‌ترین موضوع جامعه ماست. اگر این نهاد در مرکز توجه قرار گیرد، امید به رشد و توسعه همه‌جانبه و تعالی جامعه ایجاد می‌شود و اگر از آن غافل شویم، استان دچار پسروی شدیدی خواهد شد که جبران آن ساده نیست.

وی با تأکید بر اهمیت رکن پرورش در کنار آموزش، افزود: پرورش مقدمه آموزش است و مهارت زندگی اجتماعی، مواجهه با بحران‌ها و استحکام شخصیت فرد در این قلمرو شکل می‌گیرد.

استاندار خوزستان با اشاره به کمبود فضا‌های آموزشی در استان، خاطرنشان کرد: ما در استان حدود ۴ هزار کلاس درس کم داریم و ساخت این کلاس‌ها باید فوراً آغاز شود. این دستور مستقیم رئیس‌جمهور است و حتی یک رو زمین نیز نباید بماند.

موالی‌زاده با اشاره به نمونه موفق احداث یک مدرسه در پردیس در مدت هفت ماه، تاکید کرد: برای جبران این عقب‌افتادگی، راهی جز کار شبانه‌روزی و سه‌شیفته نداریم. حتی با وجود شرایط سخت آب و هوایی خوزستان، این کار امکان‌پذیر است.

وی از تمامی دستگاه‌ها، نهادها، شرکت‌ها و خیرین خواست تا در این نهضت مدرسه‌سازی مشارکت جدی داشته باشند و اطمینان داد که با این رویکرد، تا مهرماه سال آینده این هدف محقق خواهد شد.

استاندار خوزستان با اشاره به چالش‌های ناشی از تعطیلی مدارس، گفت: آموزش هیچ‌گاه نباید تعطیل شود. ما باید از کوچکترین فرصت‌ها و تمامی ظرفیت‌ها از جمله صدا و سیما و فضای مجازی برای جبران عقب‌افتادگی‌های تحصیلی استفاده کنیم.

موالی زاده با اشاره به لزوم تجهیز مدارس و پیگیری موضوع تأخیر در برگزاری امتحانات نوبت اول، تأکید کرد: یکی از دلایل مهاجرفرستی از خوزستان، مسائل آموزشی است که باید حل شود.

وی از تشکیل کارگروه‌های تخصصی در ذیل شورای آموزش و پرورش خبر داد و از تمامی بخش‌ها خواست تا پشتیبانی خود از این نهاد راهبردی را در عمل نشان دهند تا کیفیت آموزش و پرورش در استان روزبه‌روز ارتقا یابد.

استاندار خوزستان با اشاره به تجربیات موفق سایر کشور‌ها در حوزه پرورش، یادآور شد: در کشور‌هایی مانند کره جنوبی و ژاپن، بر مهارت‌های زندگی اجتماعی و تکریم والدین تأکید می‌شود. این در حالی است که ما با داشتن آموزه‌های غنی دینی، باید بیش از پیش به این جنبه‌ها توجه کنیم.

موالی زاده خاطرنشان کرد: برای رسیدن به استاندارد‌های مطلوب آموزشی و پرورشی، از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم که سهم خود را در این مسیر مهم ایفا کنند.