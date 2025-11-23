تجلیل از ۳۵ موکبدار برتر اربعینی مازندران
از ۳۵ موکبدار برتر و دستگاههای اجرایی مرتبط با برگزاری مراسم اربعین مازندران با حضور دبیر ستاد مرکزی اربعین کشور، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد باقری در این مراسم که با حضور موکبداران و مسئولان استانی برگزار شد، گفت: علیرغم گرمای بیسابقه بالای ۵۰ درجه و جنگ ۱۲ روزه صهیونیستی، شاهد بینظیرترین اربعین بودیم.
وی با اشاره به برنامهریزی برای اربعین سال آینده افزود: طی چندین جلسه با شکلگیری ۱۸ کمیته، برنامههای اربعین ۱۴۰۵ را با جدیت پیگیری میکنیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران نیز در این مراسم گفت: در سال گذشته با همراهی ۳۵ موکب، بالغ بر ۸۸ هزار زائر از مازندران عازم راهپیمایی اربعین حسینی در عراق شدند.
حسینیجو با تقدیر از همکاری دستگاههای اجرایی استان افزود: «با حمایت استاندار مازندران، حمایت از موکبداران و برنامهریزی برای اربعین سال جدید از اولویتهای استانداری است.
در این مراسم از ۳۵ موکبدار برتر و دستگاههای اجرایی مرتبط با برگزاری مراسم اربعین در استان تجلیل به عمل آمد.