به گزارش

؛

محمد باقری در این مراسم که با حضور موکب‌داران و مسئولان استانی برگزار شد، گفت: علیرغم گرمای بی‌سابقه بالای ۵۰ درجه و جنگ ۱۲ روزه صهیونیستی، شاهد بی‌نظیرترین اربعین بودیم.