مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: ۲۵۰ مورد نشت آب در کلانشهر اهواز با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی آب شرب شهروندان شناسایی و اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی افزود: اصلاح و تعمیر نشتی آب، رفع شکستگی‌ها و جلوگیری از هدر رفت آب، گام جدی برای ارتقای کیفیت آب شرب است.

وی بیان کرد: اجرای طرح گسترده نشت‌یابی در سطح شهر اهواز و شهرستان‌های تابعه ادامه خواهد داشت و به طور قطع اثرگذاری مثبتی در بهبود کیفیت آب شرب شهروندان خواهد داشت.

مدیرعامل آب و فاضلاب اهواز عنوان کرد: بهبود کیفیت آب شرب، کاهش هدر رفت و جلوگیری از احتمال ورود آب‌های سطحی و غیر بهداشتی به شبکه آب توزیعی جزو سیاست‌های اصلی و اولویت جدی محسوب می‌شود.

عبیداوی با تاکید بر تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی و تخصصی کارکنان شرکت آبفا کلانشهر اهواز اظهار کرد: عملیات نشت‌یابی با بهره‌گیری از فناوری آکوستیک ژئوفون و سنسور‌های پیشرفته، در ۱۴۹ کیلومتر از شبکه توزیع، ۶ کیلومتر خطوط انتقال و ۲۹ هزار انشعاب انجام شده و این روند با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع آبی، یک ضرورت حیاتی است و با تداوم نشت‌یابی علمی و هدفمند علاوه بر کاهش هدر رفت آب، کیفیت و پایداری آب شرب شهروندان نیز تقویت خواهد شد.