پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه گفت: ۹ صندوق سرمایه گذاری واریز سود خود را به صورت مکانیزه انجام دادند.
محمد باغستانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در خصوص فراهم سازی زیرساخت جهت پرداخت سود برخط به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری اظهار کرد: فرایند توزیع سود صندوقهای سرمایهگذاری با هدف افزایش دقت، شفافیت و کاهش خطای انسانی بازطراحی شده است. از این پس، کلیه عملیات مربوط به پرداخت سود سرمایهگذاران از طریق سامانه «دارا» و بهصورت کاملاً خودکار انجام میشود.
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه در ادامه بیان کرد: در این طرح جدید، نمایندگان صندوقها پس از ورود به سامانه میتوانند سررسیدهای پرداخت سود مربوط به نمادهای تحت مدیریت خود را مشاهده کنند. در روز سررسید، نماینده صندوق مبلغ سود قابل پرداخت برای هر واحد صندوق را در سامانه ثبت میکند.
باغستانی افزود: پس از ثبت مبلغ سود، سامانه یک شناسه پرداخت در اختیار نماینده صندوق قرار میدهد و صندوق موظف است مبلغ تعیینشده را به حساب معرفیشده واریز کند. با انجام این واریز، سامانه دارا بهصورت خودکار، بدون دخالت انسانی، عملیات تطبیق وجه، تأیید پرداخت و ارسال دستور پرداخت به بانک را انجام میدهد. تاکنون ۹ صندوق به صورت برخط سود سهامداران خود را پرداخت کردهاند.