به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، و بنا بر اعلام دادگستری کل استان یزد، همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)، برابر پیشنهاد مرکز مراقبت الکترونیکی و موافقت قاضی ناظر بر زندان‌های یزد، کلیه مددجویان به استثنای جرایم خاص به مرخصی سه روزه رفتند.

شرط اصلی استفاده از مرخصی تشویقی رعایت قوانین و مقررات مرکز از جمله، مراجعه به موقع در فراخوان‌ها و بازدید، شارژ به موقع پابند، رعایت دقیق محدوده مراقبتی از جمله شرایط استفاده از مرخصی‌ها است.