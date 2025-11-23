مرخصی سه روزه شهربندان یزدی به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س)
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)، کلیه مددجویان یزدی به استثنای جرایم خاص به مرخصی سه روزه رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
و بنا بر اعلام دادگستری کل استان یزد، همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)، برابر پیشنهاد مرکز مراقبت الکترونیکی و موافقت قاضی ناظر بر زندانهای یزد، کلیه مددجویان به استثنای جرایم خاص به مرخصی سه روزه رفتند.
شرط اصلی استفاده از مرخصی تشویقی رعایت قوانین و مقررات مرکز از جمله، مراجعه به موقع در فراخوانها و بازدید، شارژ به موقع پابند، رعایت دقیق محدوده مراقبتی از جمله شرایط استفاده از مرخصیها است.