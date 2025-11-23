نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل کادر افسری خود و پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران، نیرو جذب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیریت نیروی انسانی منطقه پدافند هوایی جنوب شرق گفت: این نیرو از بین جوانان مؤمن، متعهد، دارای روحیه انقلابی، ایثارگری و بسیجی هم رزم (دانشجو) پذیرفته می‌شوند.

سرگرد عیسی قنبری افزود: داوطلبان درحال تحصیل و دانش آموختگان رشته‌های ریاضی‌فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی با آزمون اختصاصی و مصاحبه حضوری انتخاب، و به منظور فراگیری آموزش‌های نظامی کاربردی دانشگاه خاتم الانبیاء (ص) پدافند هوایی ارتش مشغول به تحصیل می‌شوند.

وی گفت: پذیرش صرفا از داوطلبان مرد صورت می‌گیرد.

سرگرد قنبری افزود: داوطلبان برای اطلاع از شرایط اختصاصی و عمومی به درگاه اینترنی AJA.IR (آجا نقطه آی آر) مراجعه کنند.

