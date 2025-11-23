به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار بردسکن، با حضور در جمع اهالی محله‌های کرامت، مدرس و شهدا،گفت: وظیفه ما این است که مشکلات مردم را بدون واسطه بشنویم و برای حل آنها اقدام کنیم.

صفرنژاد ضمن تبریک هفته بسیج و تأکید بر رویکرد حضور میدانی مسئولان، افزود: پس از جلسات متعدد با معاون وزیر راه، رئیس سازمان راهداری و مدیرکل حمل‌ونقل استان، تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و شورای شهر در مراحل نهایی است.

وی ادامه داد: نقشه جدید طرح کمربندی بردسکن تهیه شده و فرآیند اجرایی به‌زودی آغاز خواهد شد و همچنین محله‌های شهدا و مدرس به‌عنوان مناطق هدف ستاد بازآفرینی شهری معرفی شده است

صفرنژاد گفت: آبادانی محلات با مشارکت مستقیم مردم و سرمایه‌گذاری اجتماعی به نتیجه می‌رسد و مسئولان نیز در کنار مردم خواهند بود.