به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مشهد الرضا (ع) در سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) پذيرای خيل عظيم عزاداران فاطمی است كه برای عرض تسليت به آستان مقدس حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) مشرف می شوند.

زائران بسيار از داخل و خارج كشور برای زيارت آستان مقدس رضوی به جمع عزاداران پيوسته اند.

۲۸۰۰ زائر پیاده عراقی نیز که از یک ماه و نیم بعد (بعد از اربعین حسینی) حرکت خود را از عراق به سمت مشهد شروع کرده بودند، امشب وارد مشهد شدند.

این کاروان بزرگ پیاده امشب از سمت فلکه برق به حرم مطهر رضوی مشرف خواهند شد.



ویژه برنامه‌ های سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در حرم مطهر رضوی

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی گفت: برنامه‌ سالروز شهادت حضرت زهرا (س) با محوریت رواق امام خمینی (ره) پس از نماز مغرب و عشا با قرائت زیارت امین‌ الله توسط ذاکر اهل‌ بیت (ع)، مهدی نیکبخت، آغاز می‌ شود.

حجت‌ الاسلام حسین شریعتی نژاد افزود: این برنامه همراه با مراسم وداع با پیکر شهدای گمنام خواهد بود و حجت‌ الاسلام‌ «جعفر اسلامی فر» سخنرانی و «احمد واعظی و سید امیراحمد نیا» نیز مرثیه‌ سرایی خواهند کرد.

وی اضافه کرد: ویژه‌ برنامه سالروز شهادت‌ حضرت فاطمه (س) نیز از ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه سوم آذر با شهادت‌ نامه خوانی «آیت‌ الله سید احمد علم‌ الهدی» و سخنرانی «حجت‌ الاسلام محمدباقر حیدری کاشانی»، همراه است، همچنین ذاکران و مرثیه‌ سرایان اهل بیت (ع) «محمد گلاب‌ گیر، ابراهیم احمدی و مرتضی اسلامی نژاد» به مرثیه‌ سرایی و ذکر مصیبت شهادت حضرت زهرا (س) می‌ پردازند.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی اظهار کرد: مراسم شام شهادت حضرت زهرا (س) نیز شامگاه دوشنبه بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، با قرائت زیارت امین‌ الله و مرثیه‌ سرایی و ذکر مصیبت شهادت حضرت زهرا (س) توسط «مهدی نیکبخت»، آغاز می‌ شود. سخنرانی، شعرخوانی آئینی و مرثیه‌ سرایی و نوحه‌ خوانی از دیگر برنامه‌ ها خواهد بود.

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) طبق بعضی روایات ۷۵ روز پس از رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و طبق بعضی روایات نیز ۹۵ روز پس از رحلت آن حضرت بوده است.