ورزشکاران میاندوآبی در مسابقات پاراتنیس روی میز شمال‌غرب کشور موفق به کسب چند مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسابقات پاراتنیس روی میز منطقه شمال‌غرب کشور به میزبانی تبریز برگزار شد.

در این رقابت‌ها ورزشکارانی از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان حضور داشتند و سطح بالایی از توانمندی و تلاش ورزشکاران معلول به نمایش گذاشتند.

در بخش نتایج نیز ورزشکاران شهرستان میاندوآب موفقیت‌های خوبی را کسب کردند

علی حسین صادقی در کلاس ۹ ایستاده با عملکرد درخشان خود مقام قهرمانی را کسب و همچنین ستار جدی نیز در کلاس‌های ۴ و ۵ توانست عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.

این رویداد ورزشی علاوه بر ایجاد رقابت سالم، فرصتی ارزشمند برای نمایش توانایی‌های ورزشکاران پاراتنیس منطقه شمال‌غرب کشور را فراهم آورد تا بار دیگر نشان دهند که اراده و پشتکار می‌تواند بر محدودیت‌ها غلبه کند.