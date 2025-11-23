پخش زنده
با حکم معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران؛ مسئولیت راهبری طرح های توسعه صادرات غیر نفتی ایران در استان آستراخان روسیه به تیمور پورحیدی واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، تیمور پورحیدری مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان گیلان در راستای سیاستهای کلان کشور در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسو و همسایه به این مسئولیت خطیر منصوب شد.
در متن حکم صادره از سوی محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران؛ برای تیمور پورحیدری آمده است که؛ با هدف تقویت دیپلماسی اقتصادی در سطح استانها و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نظر به اهمیت بالای بازار روسیه در این اتحادیه و به منظور راهبری پروژههای توسعه صادرات غیر نفتی در آن کشور جنابعالی به عنوان "مسئول راهبری پروژههای توسعه صادرات غیر نفتی ایران در استان آستراخان" منصوب میشوید.
انتظار میرود که با بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی گیلان زمینه همکاری مشترک با طرف خارجی را بررسی و نسبت به ارسال برنامههای برگزاری نشستهای تخصصی، اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری، ایجاد بسترهای سرمایهگذاری مشترک، برگزاری پاویون نمایشگاههای بینالمللی، ایجاد مراکز تجاری، تشکیل کنسرسیومهای صادراتی و شرکتهای مدیریت صادرات (EMC) با هماهنگی این سازمان اقدام کنند.
گفتنی است معاهده اقتصادی اوراسیا فرصت مغتنمی برای توسعه مبادلات تجاری با تعرفههای ترجیحی است.