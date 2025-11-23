به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ وحید کاظمی با اعلام این خبر گفت: در پی کاهش حضور حیات وحش در منطقه زراهلی شهرستان شوط، کارشناسان اداره حفاطت محیط زیست این شهرستان، موضوع را در دستور کار خود قرار داده و پس از بررسی ها، یکی از دلایل اصلی این موضوع را خشک شدن چشمه‌های طبیعی اب در این منطقه تشخیص دادند که در اثر کاهش بارندگی‌ها به این وضعیت دچار شده‌اند.

کاظمی اظهار کرد: جهت احداث آبشخور با دوستداران طبیعت و همیاران محیط زیست هماهنگی صورت گرفت و پس از مکان یابی، دو آبشخور به ظرفیت هرکدام ۲۵۰۰ لیتر احداث شد تا دسترسی حیات وحش منطقه به آب شرب تسهیل شود.