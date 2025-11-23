به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در شب سوم جمادی الثانی، سالروز شهادت دخت نبی اکرم، حضرت‌ام ابی‌ها (س)، خوزستان، سرزمین شیعیان، دلدادگان و عاشقان اهل بیت (ع) سراسر در ماتم و عزاست.

عاشقان مکتب فاطمی با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری در مساجد، حرم مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها و منازل فرا رسیدن شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) را به ساحت مقدس حضرت امام زمان (عج) تسلیت و تعزیت عرض می‌کنند.

همچنین دلدادگان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی مطالب و اشعار در خصوص زندگانی و شخصیت حضرت ریحانه النبی (س) به اشتراک می‌گذارند.