فردا، همزمان با سالروز شهادت بانوی بینشان، حضرت زهرا (س)؛ ستارگان خاک بر آسمان دلها عروج میکنند و پس از سالها غربت؛ در دل خاک وطن، آرام میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم وداع و تشییع چهار شهید گمنام در ایلام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برگزار میشود.
براساس اعلام بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان، مراسم وداع با پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام امشب، یکشنبه ساعت ۱۹:۳۰ در مصلای شهر ایلام برگزار میشود.
همچنین در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین تشییع این شهدای والامقام فردا، ساعت ۸ صبح از میدان میلاد بهسمت مصلای امام خمینی شهر ایلام انجام خواهد شد.