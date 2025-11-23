طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی با هدف تسهیل دسترسی مردم در مناطق کم‌برخوردار، تاکنون در ۱۵ استان کشور و ۲۶۲ نقطه مختلف اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور روز شنبه در همایش استانی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان در شهرستان کامیاران اعلام کرد: در قالب این طرح، بیش از ۲۰ هزار خدمت قضایی به صورت الکترونیکی به هموطنان ارائه شده است.

سلطانی با اشاره به اجرای سراسری این طرح افزود: خدماتی همچون ثبت‌نام ثنا، صدور گواهی سوءپیشینه، ثبت دادخواست، لوایح و شکواییه‌ها به صورت الکترونیکی و در محل انجام می‌شود.

وی هدف اصلی این طرح را دسترسی آسان و رایگان همه شهروندان، به ویژه ساکنان مناطق دورافتاده، به خدمات قضایی عنوان کرد.

در ادامه، علی رشیدی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کردستان اظهار داشت: هم‌اکنون ۴۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان و ۹ پیشخوان خدمات الکترونیک در زندان‌ها فعال هستند و تاکنون ۶۶ خدمت جهادی در مناطق دورافتاده کردستان اجرا شده است.

رشیدی با اشاره به برنامه‌های سال ۱۴۰۴ گفت: توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، هوشمندسازی فرایند‌های قضایی و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه از جمله اقدامات مهم در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها خواهد بود.