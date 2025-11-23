

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نخستین مسابقه از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور تیم‌های شهداب یزد و مهرگان نور مقابل هم قرار گرفتند که در این مسابقه شاگردان مهدی مهدوی در تیم شهداب موفق شدند با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را شکست دهند.

ست نخست این مسابقه با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ به سود یزدی‌ها خاتمه پیدا کرد. ست دوم را هم شاگردان مهدی مهدوی موفق شدند با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود خود تمام کنند. در ست سوم هم با وجود اینکه مهرگانی‌ها از حریف پیش بودند، اما در نهایت با امتیاز ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را واگذا کردند.

به این ترتیب دومین پیروزی فصل شهداب یزد و نخستین شکست تیم والیبال مهرگان نور در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور رقم خورد.

قضاوت این دیدار که یک ساعت و ۳۱ دقیقه به طول انجامید برعهده امید فولادی وندا به عنوان داور اول و اسماعیل رزقی به عنوان داور دوم بود. در این دیدار امین نجفی از مهرگان نور با دریافت کارت زرد داور جریمه شد.

کیوان عابدزاده هم در این مسابقه داور ویدئوچک بود و ۱۸۰۰ تماشاگر هم با حضور در سالن مسابقه این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

در این مسابقه مهدی مهدوی برای شروع بازی عرشیا به نژاد، یونس قلیچ نیازی، سید محمد موسوی (کاپیتان)، یوسف کاظمی، ووک ایوانکویچ، شهروز همایونفرمنش و آرمان صالحی (لیبرو) را روانه میدان کرد.

در سوی دیگر میدان نقی ذکایی، سرمربی تیم والیبال مهرگان نور هم بازی را با ترکیب محراب ملکی، پوریا حسین پور، امین نجفی، سهیل کمال آبادی، رضا رضایی، علی زارع، امین رضوی (لیبرو) آغاز کرد.

سایر مسابقات هفته دوم لیگ برتر روز چهارشنبه ۵ آذر ماه برگزار خواهد شد.