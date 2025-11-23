دانش آموزان مدارس شهری و روستایی کدکن تربت حیدریه در ایام فاطمیه مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) را در مدارس، حسینیه‌ها و مساجد برپا کردند.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) مدارس منطقه کدکن، شاهد جلوه‌ای شکوهمند از همت والای دانش‌آموزان سوگوار بود.

دانش آموزان، مدیریت و پرسنل مدارس این منطقه در ایام فاطمیه، پرچمدار برگزاری مراسم پرشور عزاداری ایام شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) شده‌اند.

در روستای اسفیز این منطقه سوگواره یاس نبوی با حضور دانش آموزان دبستان ریحانه النبی این روستا برگزار و دانش آموزان با سیره حضرت فاطمه (س) آشنا شدند.

برپایی یادواره شهدا، مراسم سینه زنی، برپایی ایستگاه صلواتی، سخنرانی مذهبی نیز از جمله برنامه‌های ایام فاطمیه در دیگر مدارس منطقه کدکن بود