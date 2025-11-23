پخش زنده
این جشنواره با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای نسل نوجوان و جوان و تقویت روحیه پژوهش و نوآوری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرمانده سپاه رضوانشهر، در حاشیه جشنواره خلاقیت و رباتیک که در سالن ۹ دی رضوانشهر برگزار شد گفت: این جشنواره با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای نسل نوجوان و جوان و تقویت روحیه پژوهش و نوآوری برگزار شد.
سرهنگ جهانبخش عزیزی با اشاره به اینکه در این رویداد علمی-آموزشی بیش از ۵۰ شرکت کننده در دو بخش خلاقیت و رباتیک با هم به رقابت پرداختند افزود: از این تعداد۱۸ نفر در بخش خلاقیت برای رده سنی ۵ تا ۷ سال و ۳۲ نفر در بخش رباتیک برای رده سنی ۹ تا ۱۵ سال حضور داشتند.
وی گفت: در مجموع ۳۶ جایزه به برگزیدگان این جشنواره اهدا شد و تمامی شرکت کنندگان در بخش خلاقیت و همچنین شرکت کنندگان بخش رباتیک در لیگهای رالی، فوتبالیست و لیگ آزاد تجلیل شدند.