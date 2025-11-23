اجتماع بانوان فاطمی با عطر شهدا
اجتماع باشکوه بانوان فاطمی در استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، اجتماع باشکوه بانوان فاطمی امروز در استان البرز در حالی آغاز شد که فضای مراسم آمیخته با عطر و یاد شهدا، حال و هوایی معنوی و روحنواز به این گردهمایی بخشیده بود. بانوان مؤمن، ولایتمدار و دغدغهمند با حضوری پرشور، تصویری درخشان از هویت زن مسلمان ایرانی را مقابل چشم جامعه ترسیم کردند.
در این برنامه که با تلاوت آیات نور، اجراهای فرهنگی، سخنرانیهای معرفتی و روایتهایی از سبک زندگی حضرت زهرا (س) همراه بود، بانوان بر اهمیت عفاف و حجاب، نقش مادرانه در تربیت نسلهای مؤمن و پایبندی به ارزشهای اسلامی تأکید کردند.
حضور چشمگیر دختران نوجوان در کنار مادران انقلابی، اجتماع امروز را به جلوهای امیدبخش از تداوم مسیر عزت و ایمان در البرز تبدیل کرد؛ مسیری که با همراهی زنان مؤمن، پشتوانهای محکم برای امنیت، آرامش و پیشرفت کشور به شمار میآید.
این مراسم که بهعنوان یکی از برنامههای تأثیرگذار فرهنگی استان برگزار شد، بار دیگر نقش برجسته بانوان البرزی در پاسداری از هویت اسلامی و همراهی با مسیر ولایت را بهخوبی برجسته ساخت.