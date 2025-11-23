



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۳۴ کیلوگرم حشیش در نتیجه تعامل اطلاعاتی پلیس فارس و اصفهان خبر داد.

سردار "عزیزاله ملکی" اظهار داشت: در راستای تعامل سازنده اطلاعاتی با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، کسب خبر شد که فردی قاچاقچی قصد دارد به وسیله یک خودرو پژو پارس مقادیری مواد مخدر را به شیراز انتقال دهد.

وی افزود: موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس قرار گرفت و با انجام اقدامات فنی و پلیسی، خودرو مورد نظر را در یکی از ورودی‌های شهر شیراز شناسایی و آن را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۱۳۴ کیلوگرم حشیش کشف شد، گفت: در این خصوص راننده و سرنشین قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

سردار "ملکی" با اشاره به اینکه یک سواری پژو ۴۰۵ با ۲ سرنشین که اسکورت محموله بود توقیف و آنان نیز دستگیر شدند، تصریح کرد: هر ۴ متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.