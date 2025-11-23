پخش زنده
فرمانده انتظامی فارس از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف انواع پارچههای خارجی فاقد مجوز به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف انواع پارچههای خارجی فاقد مجوز به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در شهرستان کوهچنار خبر داد.
سردار "عزیزاله ملکی" اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی شهرستان کوهچنار حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از این کامیون موفق شدند ۲۲۰ کیسه پارچه خارجی فاقد مجوز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ گفت: راننده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.