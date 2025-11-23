به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این دو تیم به مصاف هم رفتند که این دیدار پس از ۴۰ دقیقه تلاش، با برتری ۴ بر ۲ به سود تیم پالایش نفت بندرعباس به پایان رسید.

در این مسابقه، امیرحمزه صدیق‌نیا با ثبت سه گل نقش اصلی را در پیروزی پالایش نفت ایفا کرد و سبحان شرایی نیز یک بار دروازه گیتی‌پسند را گشود.

برای تیم گیتی‌پسند که در حال حاضر صدرنشین جدول لیگ برتر است سعید احمدعباسی هر دو گل تیمش را به ثمر رساند.

تیم پالایش نفت بندرعباس با این پیروزی ارزشمند و کسب سه امتیاز حساس، در جدول رقابت‌ها به رتبه هفتم صعود کرد.