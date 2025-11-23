به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هادی نوروزی گفت: به منظور مبارزه با سرقت، دستگیری سارقان و کشف سرقت‌ها با تشکیل تیمی مجرب از ماموران پلیس آگاهی و کوپ شهرستان، ضمن انجام گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی طرح امنیت محله محور (زاجرات) به اجرا در آمد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح ۴ نفر سارق دستگیر، که در تحقیقات اولیه به انجام ۱۴ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در اجرای این طرح تعداد ۳ نفر مالخر یک نفر محکوم متواری و ۲ نفرغایب از زندان نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر در پایان با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهمین به مراجع قضایی تصریح کرد: اجرای طرح مبارزه با سرقت به صورت متناوب با تمام توان جهت برقراری امنیت پایدار در سطح شهرستان ادامه خواهد یافت و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک امنیتی، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.