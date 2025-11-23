افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی فرماندهی انتظامی گیلان افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی فرماندهی انتظامی گیلان افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی فرماندهی انتظامی گیلان افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی فرماندهی انتظامی گیلان افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی فرماندهی انتظامی گیلان افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی فرماندهی انتظامی گیلان افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی فرماندهی انتظامی گیلان افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی فرماندهی انتظامی گیلان افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی فرماندهی انتظامی گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ هادی حق شناس عصر امروز در مراسم افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی فرماندهی انتظامی گیلان در رشت گفت: هم اینک خیلی از خانواده‌ها حدود ۵۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینه مسکن می‌کنند.

هادی حق شناس افزود: به همین دلیل دولت تلاش می‌کند تا با انجام پروژه‌های مختلف، قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد و در گیلان نیز هر اختیاری داشته باشیم برای کاهش قیمت مسکن انجام خواهیم داد.

وی افزود: امنیت جامعه بر عهده نیرو‌های انتظامی است و باید تلاش کنیم تا این قشر زحمتکش به خصوص در استان دغدغه تأمین مسکن نداشته باشند که خوشبختانه طرح‌های بسیار مناسبی در این خصوص در دست اجراست.

استاندار گیلان گفت: خوشبختانه امنیت در گیلان در سطح بسیار بالایی قرار دارد که نمونه بارز آن برگزاری همایش استانداران استان‌های کشور‌های حاشیه دریای خزر است که پس از دفاع ۱۲ روزه، بزرگترین اجلاس بین المللی بود که در کشور انجام شد.

حق افزود: نیروی انتظامی علاوه بر ایجاد امنیت، خدمات زیادی را انجام می‌دهد و ما باید شرایطی را فراهم کنیم که آنان دغدغه‌ای برای تأمین مسکن نداشته باشند.

افتتاح ۱۴ پروژه با ۱۰ هزار متر مربع زیربنا

فرمانده انتظامی گیلان همچنین در این مراسم گفت: ۱۴ پروژه با متراژ ۱۰ هزار مترمربع شامل کلانتری، پاسگاه، ۴۰ واحد منزل سازمانی و ۱۱۲ منزل ملکی در استان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

سردار حسین حسن‌پور افزود: همچنین کلنگ احداث ۹ پروژه به مساحت ۶۲ هزار مترمربع و ۱۴ پروژه اماکن انتظامی به متراژ هشت هزار مترمربع نیز به زمین زده شد.

وی با بیان اینکه هم اینک ۴۳ پروژه به مساحت ۲۴۶ هزار و ۳۵۰ مترمربع در دست اجرا است گفت: از این تعداد، ۱۹ پروژه شامل ساخت ۹۸۸ منزل سازمانی ، سه پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن با هزار و ۱۴۰ واحد است که تا پایان امسال ۴۲۰ واحد به بهره برداری خواهد رسید.