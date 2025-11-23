به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی سبزوار گفت: در پی کسب خبری مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال به صورت غیر مجاز در یک خانه مسکونی در سبزوار، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

اکبر محمدزاده، افزود: مأموران تجسس کلانتری ۱۱سبزوار پس از هماهنگی با دادستان محترم عمومی و انقلاب سبزوار، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این مکان، ۱۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز را کشف کردند.

وی ادامه داد:کارشناسان ارزش دستگاه‌های غیر مجاز کشف شده را، ۲۰میلیاردریال برآورد کردند که در این زمینه، یک متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.