پخش زنده
امروز: -
با در پیش رو بودن انتخابات شوراهای شهر و روستا مردم از خدمات و تاثیرات آنها در شهر گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، زیرساختهای برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی فراهم شده است.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: مزایای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک تسریع در فرآیند برگزاری انتخابات و اخذ رای، تسریع در خواندن رای مردم و پایین بودن خطای آن است و احتمال بازشماری را کمتر میکند.
هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.