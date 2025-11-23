پاسخ وزارت صمت به شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی؛
الگوی مصرف سوخت صنایع در مهر ۱۴۰۴ اعلام شده بود
معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام رسمی الگوی مصرف سوخت معدن، صنعت و صنف در مهرماه سال جاری خبر داد و اظهار نظر مسئولان شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مبنی بر اعلام نکردن وزارت صمت را خلاف واقع دانست.
، ابراهیم شیخ با گلایه از تعلل مسئولان شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در اختصاص سهمیه سوخت واحدهای صنعتی و صنفی گفت: وزارت صمت بلافاصله پس از درخواست این شرکت، با دریافت دادههای مصرف سوخت مصرفی واحدهای صنعتی، صنفی و معدنی در سراسر کشور، الگوی مصرف و فرمول محاسبه سهمیه سالانه بر اساس تولید را به دستگاههای اجرایی مربوط اعلام کرده است.
وی تاکید کرد: نیاز به نفت گاز صنایع بر اساس دادههای سامانه جامع تجارت و میزان افزایش و یا کاهش تولید با فرمول مربوطه محاسبه و از طریق مکاتبات اداری در مهرماه ۱۴۰۴ به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت ابلاغ شده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از صنایع و معادن و استمرار تولید آماده هرگونه همکاری بینبخشی در دستگاههای اجرایی و حاکمیتی است و برای انجام این وظیفه مهم، پیشگام است.