پخش زنده
امروز: -
به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، جمعی از مسئولان شهرستان شازند از کتابخانه سردار شهید سیاوش امیری بازدید و از کارکنان آن تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجتالاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در مراسم گرامیداشت سالروز ورود رهبر انقلاب به شهرستان تفرش، نقش تعیینکننده ولایت فقیه در مدیریت تحولات منطقه و بهویژه در جنگ دوازده روزهی اخیر را مورد توجه قرار داد و آن را «یکی از نشانههای روشن رهبری الهی و حکیمانه در جبهه مقاومت» عنوان کرد.
--------------
به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، جمعی از مسئولان شهرستان شازند از کتابخانه سردار شهید سیاوش امیری بازدید و از کارکنان آن تجلیل کردند.
--------------
به مناسبت هفته بسیج جمعی از بسیجان ومسئولین شهرمیلاجرد با امام جمعه این شهردیدار کردند حجت الاسلام شطی امام جمعه با اشاره به نقش بسیجیان درخدمت رسانی به مردم گفت: بسیجی باید زمان شناس و پیرو امام ولی فقیه باشد.
در ادامه بسیجیان باحضوردرگلزارشهدای گمنام با ارمانهای شهدا میثاقی دوباره بستند.