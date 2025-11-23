

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بهاباد گفت: این فرد متخلف ساعت ۳ بامداد در حالی شناسایی و متوقف شد که قصد داشت در مناطق آزاد بهاباد اقدام به شکار غیرمجاز کند. محیط‌بانان با رصد دقیق و حضور به‌موقع در منطقه، موفق شدند پیش از هرگونه فعالیت، وی را دستگیر و یک قبضه سلاح قاچاق را ضبط کنند.

شکوهی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه افزود: افزایش گشت‌های شبانه‌روزی در مناطق تحت مدیریت، نقش مهمی در جلوگیری از وقوع شکار غیرمجاز داشته و این عملیات نمونه‌ای از عزم جدی محیط‌بانان برای حفاظت از حیات وحش است.

وی اعلام کرد: متهم به همراه اسلحه قاچاق تحویل مقامات قضایی شده و روند رسیدگی قانونی به پرونده در جریان است.

شکوهی در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه مورد مشکوک در زیستگاه‌ها را به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی گزارش دهند تا از تخریب محیط زیست و شکار غیرمجاز پیشگیری شود.