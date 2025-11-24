به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مجمع، پرویز اصطیفایی تنها داوطلب ریاست این هیات توانست با کسب ۱۲ رأی از ۱۳ رأی به مدت ۴ سال به عنوان رئیس هیئت سه‌گانه استان انتخاب شود.

رئیس فدراسیون سه‌گانه در این مجمع اظهار داشت: ورزشکاران کردستانی در ۲ دوره قهرمانی کشور خوش درخشیده‌اند و ظرفیت نیروی انسانی بسیار خوبی در استان به رغم منابع مالی ضعیف وجود دارد.

محمد کاظم حججی با بیان اینکه کردستان ظرفیت بالایی در بعد ملی و بین‌المللی برای تبدیل به قطب ورزش ترای اتلون دارد افزود: گردشگری ورزشی یکی از موضوعاتی است که کردستان می‌تواند به آن ورود کند.

خاکی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان هم در این مجمع با بیان اینکه با توجه به ظرفیت‌های شهرستانی، باید هیئت ترای اتلون در تمام شهرستان‌ها فعال شود گفت: در حال حاضر این هیئت در ۲ شهرستان استان فعالیت دارد.