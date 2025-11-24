پخش زنده
مجمع انتخابات رئیس و اعضای هیئت رئیسه هیئت سهگانه ترای اتلون استان کردستان امروز با حضور رئیس فدراسیون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مجمع، پرویز اصطیفایی تنها داوطلب ریاست این هیات توانست با کسب ۱۲ رأی از ۱۳ رأی به مدت ۴ سال به عنوان رئیس هیئت سهگانه استان انتخاب شود.
رئیس فدراسیون سهگانه در این مجمع اظهار داشت: ورزشکاران کردستانی در ۲ دوره قهرمانی کشور خوش درخشیدهاند و ظرفیت نیروی انسانی بسیار خوبی در استان به رغم منابع مالی ضعیف وجود دارد.
محمد کاظم حججی با بیان اینکه کردستان ظرفیت بالایی در بعد ملی و بینالمللی برای تبدیل به قطب ورزش ترای اتلون دارد افزود: گردشگری ورزشی یکی از موضوعاتی است که کردستان میتواند به آن ورود کند.
خاکی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان هم در این مجمع با بیان اینکه با توجه به ظرفیتهای شهرستانی، باید هیئت ترای اتلون در تمام شهرستانها فعال شود گفت: در حال حاضر این هیئت در ۲ شهرستان استان فعالیت دارد.