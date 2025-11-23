به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق سه گونی البسه تاناکورایی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان میاندوآب کالا‌های کشف شده را در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت بار کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.