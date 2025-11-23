به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس گروه مبارزه با بیماری‌ های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: روند افزایشی موارد مثبت ابتلا به آنفلوآنزا در مشهد و برخی از شهرهای خراسان رضوی با غیر حضوری شدن مدارس، از ۲۹ آبان ماه تاکنون متوقف شده است.

دکتر زهرا نهبندانی افزود: با توجه به اینکه اکنون در قله نخستین پیک شیوع ابتلا به آنفلوآنزا در استان خراسان رضوی هستیم اما با غیرحضوری شدن مدارس در روزهای ۲۹ آبان ماه تا امروز دوم آذر ماه و قطع زنجیره انتقال بیماری باعث شد شمار ابتلا به این بیماری ثابت بماند و دیگر افزایشی نباشد.

وی با بیان اینکه میزان موارد مثبت ابتلا به آنفلوانزا در کشور از ۹ درصد در هفته سوم آبان ماه، به ۳۰ درصد در هفته چهارم آبان ماه ۱۴۰۴ رسیده است، بیان کرد: غیرحضوری شدن مدارس در روزهای باقیمانده هفته جاری در سایر استانها نیز می تواند نقش موثری در قطع زنجیره انتقال بیماری‌های حاد تنفسی داشته باشد.

رئیس گروه مبارزه با بیماری‌ های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در اپیدمی آنفلوآنزا مبتلایان به این بیماری از تمامی گروه سنی هستند اما با توجه به حساسیت خانواده ها به بیماری کودکان و سطح تحمل اطفال در ابتلا به بیماریهای حاد تنفسی، میزان مراجعه کودکان به بیمارستان ها بیشتر است.

نهبندانی همچنین توصیه کرد: با توجه به اینکه ۸۰ درصد بیماران با مراقبتها و درمانهای سرپایی قابل درمان هستند، تا حد امکان در صورت نیاز به ویزیت پزشک بیماران به درمانگاهها و مراکز جامع خدمات سلامت مراجعه و از رفتن به بیمارستانها خودداری کنند.

مصرف آنتی‌ بیوتیک‌ توصیه نمی‌ شود

رئیس گروه مبارزه با بیماری‌ های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: آنفلوآنزای فصلی یک بیماری ویروسی است و اغلب خود محدودشونده است، بنابراین تنها به تشخیص و تجویز پزشک معالج جهت بعضی افراد بر اساس شرایط بالینی و علائم، تنها در سه روز اول ابتلا داروی ضد ویروسی «کپسول یا شربت اوسلتامیویر» ممکن است تجویز شود که این دارو در بخش دولتی و خصوصی موجود است.

نهبندانی تاکید کرد: مصرف خوسرانه آنتی بیوتیک‌ ها نه تنها در روند بهبود بیماریهای حاد تنفسی در مراحل اولیه تاثیر ندارد، بلکه خطر مقاومت های میکروبی را نیز افزایش می‌ دهد.

توزیع ۷۰ هزار دز واکسن آنفلوآنزا

رئیس گروه مبارزه با بیماری‌ های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: از هفته دوم مهرماه امسال تاکنون حدود ۷۰ هزار دز واکسن آنفلوآنزا برای گروههای هدف اولویت دار بهداشت در آسایشگاه ها، مراکز سالمندان، مراکز معلولان، بیماران خاص و کارکنان بهداشت و درمان در مناطق زیر پوشش این دانشگاه توزیع و تزریق شده است.

نهبندانی افزود: معمولا در پیک ابتلا به بیماری‌ های حاد تنفسی و آنفلوآنزا، تزریق واکسن همزمان با ابتلا به این بیماری‌ ها منوط به نظر و تجویز پزشک است.