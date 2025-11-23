به مناسبت هفته بسیج، از مدرسه دو کلاسه روستای برخوردار ابوگروا شهرستان شوشتر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ایام هفته گرامیداشت بسیج، مدرسه دو کلاسه امام علی روستای ابوگروا، بخش شعیبیه شوشتر با حضور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان به بهره برداری رسید.

سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور گفت: این مدرسه با مشارکت گروه‌های جهادی بسیج سازندگی و در جهت محرومیت زدایی و آموزش کودکان این منطقه ساخته شده است.

همچنین به مناسبت هفته بسیج، برنامه‌های مختلفی از جمله برگزاری یادواره شهدا در ماهشهر، دیدار با خانواده شهدای هفتکل و برگزاری یادواره زنان شهیده حله در حمیدیه، برگزار شد.