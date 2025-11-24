به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ ۲۵ آبان ماه بود که کاروان اهالی بهشت وارد استان شد و رایحه عطر خوش این شهیدان در گوشه گوشه دیار نصف جهان پیچید و اهالی سراسر استان پرشور از این پرستوهای سفرکرده به معراج استقبال کردند.

کاروان نورانی اهالی بهشت امروز هم در مراسمی با عنوان «برای پرچم (در عزای مادر سادات)» همزمان با شهادت بانوی دوعالم در اصفهان با حضور گسترده و پرشور،مردم مومن، انقلابی و قدرشناس اصفهان تشییع و تا بهشت بدرقه می شوند و دیار مردمان ولایتمدار، بار دیگر به فاطمیونی که خالق حماسه‌ای عظیم و راهرو مسیری مقدس و جاودانه بودند، دل می‌سپارند.

همه دست می‌شوند برای بدرقه آنانی که بی ادعا از خود گذشتند و پلی برای عبور شدند.

امروز به دیدار عزیزانی می‌رویم که با خونشان به زمین خشک جان‌ها حیات بخشیدند، عاشقانی که در خفا جان دادند، اما فروغ ماه در ابر پنهان نمی‌ماند.

آنهایی که نام و نشان برایشان گم بود، ولی نامشان گم نمی‌شود.

مردم نصف جهان از صبح امروز برای استقبال از قهرمانان کشورشان به میعادگاه دیدار با پیکر ۱۲ شهید گمنام دفاع مقدس در میدان بزرگمهر آمده اند تا عهد وفاداری به اسلام، ولایت، دفاع از میهن، احترام به خانواده شهدا و تبعیت از هر آنچه خوبی است برای ذخیره آخرت را ثابت کنندو این دلاوردمردان وطن را تا گلستان شهدا قطعه ای از بهشت بدرقه کنند.

عطر و بوی شهدا فضای شهر را عطر آگین کرد ه و در طول مسیر تشییع، موکب‌های عزاداری و پذیرایی برپا شده تا فضای معنوی و فرهنگی مراسم حفظ شود.

این مراسم بخشی از «کاروان اهالی بهشت» است که از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگه‌داشتن یاد شهیدان و ارزش‌های انقلاب در استان اصفهان آغاز به کار کرده است. ·

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در این مراسم اعلام کرد: تعداد شهدای گمنام در طول هشت سال دفاع مقدس ۱۳ هزار نفر اعلام شده که تاکنون پیکر بیش از ۱۱ هزار شهید تفحص شده است.

حجت‌الاسلام علیرضا ناجی افزود: استان اصفهان ۱۰ درصد از جامعه ایثارگری کشور را تشکیل می‌دهد و حدود ۳۰۰ هزار رزمنده از این استان در جنگ تحمیلی شرکت کردند.

مراسم تشییع پیکرهای مطهر ٣٠٠ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در سراسر کشور برگزار می‌شود.