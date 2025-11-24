به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: به‌ دلیل کمبود ذخیره خون استان و برای تأمین صددرصد نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی، مراکز اهدای خون استان طبق برنامه معمول خود فعال است.

کیان دهراب پور از اهداکنندگان خواست با مراجعه به مراکز انتقال خون خواجو اصفهان، کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، خوانسار، گلپايگان، خمینی‌شهر و شاهین‌شهر یاریگر بیماران باشند.

وی گفت: این روزها به‌دلیل آلودگی هوا به همراه سردشدن هوا و افزایش بیماری‌های حساسیتی و ویروسی، مراجعه کمتری به مراکز اهدای خون می شود و ذخیره خون استان کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل انتقال خون اصفهان افزود: ذخیره خون استان هم اکنون ۲۱۸۵ واحد معادل پنج و چهاردهم (۵/۴) روز است درحالی‌که حداقل استاندارد ذخیره خون، ۸ روز است.

وی ادامه داد: روزانه حدود ۸۲۰ واحد فرآورده خونی در اختیار ۶۴ مرکز درمانی قرار می‌گیرد، وجود این میزان خون برای حفظ ذخایر ایمن و پاسخ به نیاز بیماران استان ضروری است.

در استان اصفهان بیش از هزار ‌و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، ‌ هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به‌ طور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند، ۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان فعالیت می‌کند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.