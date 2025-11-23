به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ هفته بسیج، فرصتی است برای بازخوانی یکی از مردمی‌ترین نهاد‌های دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ نهادی که با اتکا به ایمان، همبستگی اجتماعی و روح داوطلبانه مردم شکل گرفت و امروز درعرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و امدادی حضوری اثرگذار دارد.

بسیج یک ابتکار بی‌بدیل و بی‌نظیر از جانب امام بزرگوار است که مبتنی بر اندیشه انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی شکل گرفت و امروز مظهر اقتدار ملی شده است.

با آغاز جنگ تحمیلی، بسیج به‌عنوان ستون اصلی مشارکت مردمی در دفاع از کشور شناخته شد و پس از پایان جنگ نیز، وارد عرصه‌های محرومیت‌زدایی، خدمات پزشکی رایگان، کمک به سیل‌زدگان و زلزله‌زدگان و ارائه فعالیت‌های فرهنگی وآموزشی شد.

تقویت امید، اعتماد و انسجام اجتماعی، این نهاد را به یکی از پایدارترین تکیه‌گاه‌های اجتماعی تبدیل کرده است.

تفکر بسیجی یک اندیشه الهی است که امروز فراتر از مرز‌های ایران نیز گسترش یافته و الهام بخش ملت‌های آزادیخواه شده است.