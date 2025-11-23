پخش زنده
امروز: -
هفته بسیج، یادآور رشادتها و ایستادگی مردمیترین نهاد انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ هفته بسیج، فرصتی است برای بازخوانی یکی از مردمیترین نهادهای دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ نهادی که با اتکا به ایمان، همبستگی اجتماعی و روح داوطلبانه مردم شکل گرفت و امروز درعرصههای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و امدادی حضوری اثرگذار دارد.
بسیج یک ابتکار بیبدیل و بینظیر از جانب امام بزرگوار است که مبتنی بر اندیشه انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی شکل گرفت و امروز مظهر اقتدار ملی شده است.
با آغاز جنگ تحمیلی، بسیج بهعنوان ستون اصلی مشارکت مردمی در دفاع از کشور شناخته شد و پس از پایان جنگ نیز، وارد عرصههای محرومیتزدایی، خدمات پزشکی رایگان، کمک به سیلزدگان و زلزلهزدگان و ارائه فعالیتهای فرهنگی وآموزشی شد.
تقویت امید، اعتماد و انسجام اجتماعی، این نهاد را به یکی از پایدارترین تکیهگاههای اجتماعی تبدیل کرده است.
تفکر بسیجی یک اندیشه الهی است که امروز فراتر از مرزهای ایران نیز گسترش یافته و الهام بخش ملتهای آزادیخواه شده است.